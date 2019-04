Kuidas endale edukalt palka juurde rääkida?

Uuri, milline on turuseis. Kas su palk on valdkonnas keskmisest madalam või kõrgem? Räägi sama valdkonna kolleegidega ning uuri teiste ettevõtete palgataset ja pakutavaid boonuseid.

Kui ettevõttes on palju sarnaste tehniliste oskuste ja kogemusega inimesi, võivad palgad olla väiksemad. Selle eest töötades sektoris, kus oskajaid on nõudlusest vähem, on võimalik rääkida endale välja paremat palka. Mõtle läbi, mis on sinu eelised teiste ees ning mida sina saad tööandjale ja ettevõttele pakkuda. Mis on sinu eelised?