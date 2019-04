Uuring: mis teeb meid päriselt ligitõmbavaks

Meie iseloom mõjutab meie külgetõmbejõudu. Sellisele järeldusele jõudsid hiina teadlased, kelle uuringu tulemused avaldati ajakirjas Personality and Individual Differences. Nimelt tõestati, et meie isiksus mõjutab seda, kuidas teised meid näevad.

Kuidas siis teadlased sellele järeldusele jõudsid? Uuringu jaoks jagati 120 inimest, 60 meest ja 60 naist kolme gruppi. Veel enne eksperimenti andsid kõik osavõtjad nägudele hinnangu. Kaks nädalat hiljem andsid osavõtjad uuesti hinnangu, ainult et seekord olid sellised kirjeldused nagu «vastik», «aus», «viisakas» või «kuri» nägude juurde juba ette antud. Esimesele grupile anti eranditult negatiivseid kirjeldusi, teisele aga üksnes positiivseid. Viimane grupp ei saanud üldse mingeid täiendavaid kirjeldusi. Mis tuli välja?

Esialgsel hindamisel hinnati kõiki isikuid kõikides gruppides ühtmoodi. Pärast teist korda aga, kui nägude juures olid kirjeldused, ilmnes, et kolmes grupis olid isikute tajumises märkimisväärsed erinevused.

Teadlased nimetavad seda haloefektiks, mis tähendab, et mulje ühelt alalt hakkab domineerima isiku kohta tervikuna ehk me kanname teisele isikule üle soovitavaid iseloomujooni. Seega peame neid inimesi, kes on meie jaoks sümpaatsed, reeglina ka atraktiivsemaks.