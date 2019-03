Ole arvestav! 7 väikest asja, mida meie koduplaneedi heaks igapäevaselt teha

Kui sa elad oma töökohale piisavalt lähedal, on parim moodus ühendada keskkonnasäästlikkus ja värske õhu käes viibimine ja tööle liikuda jala või jalgrattaga. Lisaks sellele, et kulutad mõned kalorid, ei pea sa suure tõenäosusega ka ummikutes seisma.

Kui elad oma töökohast liiga kaugel, et jala kõndida või jalgrattaga sõita, kaalu ühistranspordi kasutamist. Kõige lihtsam on Google Mapsi abiga leida sobilik transpordivahend. Lisaks sellele, et säästad bensiini pealt, saad kasutada ühissõidukis veedetud aega näiteks tööülesannete ettevalmistamiseks või raamatu lugemiseks.