Mehed paljastavad, miks nad naisele petmise andestasid

Insider vahendab viie mehe lugusid, miks nad otsustasid oma partnerile petmise andestada.

1. «Minu tüdruksõber, kellega oleme koos olnud keskkoolist saati, ameles Mehhikos käies ühe kutiga. Järgmisel päeval helistas ta mulle nuttes ja rääkis kõik ära. Ta oli olnud purjus, nad tantsisid ööklubis ja ta tegi rumala vea. Sel ajal ma olin nii vihane, et läksime kohe lahku. Võttis aega, enne kui ma aru sain, kui äge inimene ta oli, et üles tunnistas. Hiljem sain teada, et kõik tema sealsed sõbrad proovisid teda veenda, et ta mulle ei helistaks ja üles ei tunnistaks, aga ta tegi seda ikkagi.»

2. «Ma andsin talle teise võimaluse lihtsalt sellepärast, et tal oli oma teo pärast siiralt süda murtud. Ta tuli minu juurde, tunnistas seda ja lagunes täielikult koost. Ta on nüüd teistsugune inimene ja ma usaldan teda rohkem, kui kedagi teist oma elus, kuigi see võttis palju aega, et ta mu usalduse tagasi teeniks. Sellest on möödas viis aastat ja meie suhe ei saaks õnnelikum ollagi.»

3. «Ma andestasin oma teisele poolele, et ta mind väljas käies pettis. Ma andsin talle teise võimaluse, sest ta rääkis minuga. Ta rääkis mulle kõigest, mida ta järgmisel hommikul mäletas ja tal oli väga kahju. Mis peamine, ma ütlesin talle, mida kõike on vaja, et ma teda uuesti usaldama õpiksin. Kuigi see teekond ei ole olnud täis päikest ja roose, on meievahelised suhted head ja ma usaldan teda.»

4. «Mu naine pettis mind. Lõpuks oli aga andestamine lihtsam kui uuesti otsast alustamine. Ta kahetses seda, elimineeris selle mehe oma elust ja tõotas mulle, et heastab oma vea. Meie suhe ei saa kunagi päris endiseks, aga see on okei. Me oleme õnnelikumad, kui iial varem.»