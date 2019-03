Naised paljastavad, miks nad mehele petmise andestasid

Insider vahendab 6 naise kogemusi, kes põhjendavad, miks nad otsustasid oma kaaslasele andestada.

1. «Ta nägi tohutult vaeva, et saada igal moel paremaks inimeseks. See ei olnud ainult minu jaoks - see oli tema enda ja ta tuleviku jaoks, mis minu arvates muutis kõike. Me töötsime intensiivselt oma suhtlemise kallal. Kuus aastat hiljem oleme me 1000 korda õnnelikumad, kui me olime enne tema petmist. See muutis meid lähedasemateks.»



2. «Petmisest on möödas rohkem kui neli aastat ja ma usun, et suhe hakkas tööle pärast seda, kui ta nägi korterit, mille ma ohtlikus piirkonnas hankisin. See jõudis talle kohale, et see oli koht, kus me olime. Ta ütles, et ta ei taha, et tema tüdruksõber ja poeg sellises korteris elaksid. Ta tahtis meile paremat ja vandus, et muutub ja muutuski. Me oleme koos olnud 13 aastat ja me oleme rahul praeguse olukorraga. Ma usaldan teda 100 protsenti ja ta usaldab mind samuti.»



3. «Ma sain teada, et mu abikaasa pettis ja tunnistasin üles, et mina olin samuti petnud. Ma tahtsin lahutust, tema mitte. Ma olin nõus minema nõustaja juurde, kuid samuti kohtuma lahutusadvokaadiga. Ma ei tea, kas see oli parim või kõige hullem lahutusadvokaat, aga ta rääkis mu abikaasast nii suure vihaga, et see ärritas mind ja siis ma sain aru, et armastasin teda endiselt. Ma hakkasin nõustamistel rohkem pingutama ja meie mõlema müürid langesid. See oli raske. Aga sellest on möödas seitse aastat ja meil on parim abielu, mida keegi võib ette kujutada. Ma usaldan teda täielikult. Me petsime, sest meie suhe oli halb, kuna me ei panustanud sellesse. Nüüd on see imeline ja ma ei teeks ühtegi asja, mis võiks seda rikkuda.»

4. «Ta saatis teisele tüdrukule sõnumeid ja kohtus temaga korra. See hävitas meie suhte mõneks ajaks ja mu usaldus ei ole siiamaani täielikult taastunud. Aga ta on tõestanud üha uuesti ja uuesti, et see oli ühekordne asi, mis oli ajendatud meie mõlema depressioonist ja stressirohkest suhtest. Ta kannab hoolt, et minu jaoks oleks okei, mis parasjagu suhtes toimub. Kui ma hakkan kahtlustama, on ta iga kell valmis mulle oma telefoni näitama. Ma ei küsi ega võta enam ta pakkumist telefoni vaadata vastu. Me armastame üksteist palju ja ma ütleksin, et meil on väga terve suhe. Kui üldse, siis see aitas meid. Me mõlemad õppisime, et peame endaga tööd tegema. Me suhtleme paremini. Me anname üksteisele 100 protsenti.»

5. «Ta pettis mind sama naisega paar korda pärast seda, kui me olime koos olnud ligi kuus aastat. Mul ei olnud aimugi, kuni ta mulle kaks aastat hiljem ütles. Me abiellusime umbes aasta pärast seda. Nüüdseks oleme abielus olnud peaaegu 15 aastat ja meie suhe on endiselt tugev. Ausalt öeldes ma ei mõtle sellele peaaegu kunagi. Võib-olla olen ma erand, aga kogu see jutt, et partnerit ei saa enam kunagi sama pilguga vaadata või usaldada, ei ole minu jaoks õige tundunud. Me oleme mõlemad teinud idiootseid ja andestamatuid asju, aga me oleme koos palju paremad kui lahus.»