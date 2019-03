Meigikunstnik Liisa Leetma soovitab valguse linnas külastada just neid kohti

Liisa Leetma on tõeline reisifänn, kes jagab alati hea meelega oma seiklusi ka enda Instagramis. Jõudnud just tagasi Pariisist, kus ta külastas Huawei uue P30 seeria nutitelefonide lansseerimist, osales ta ka fotoshuudil, mis toimus imelistel Pariisi tänavatel. «Pariis on kindlasti üks lemmiklinnasid, mis ei väsi mind üllatamast,» muljetas neiu, kes jäädvustas oma lemmikkohtasid uue Huawei P30ga.

Parim vaade linnale avaneb Sacré-Cœuris

Sacré-Cœur kirik asub Pariisi kõrgeimas paigas Montmartre'il ja paistab juba kaugelt üle linna. «Olen seal käinud paar korda ja emotsioon on alati sama – lihtsalt kirjeldamatu! Minu jaoks on juba see minimatk mäkke kiriku juurde imeline, kõik need pikad kitsad tänavad ilma automürata on lausa õnnistus siin kärarikkas linnas,» soovitas Leetma.

Liisa Leetma Sacré-Cœuri kiriku juures. FOTO: Erakogu

Eiffeli torn on kirss tordil

Meigikunstniku sõnul ei tüdine ta ilmselt kunagi selle ehitise imetlemisest ja usub, et paljud nõustuvad temaga. «See on ja jääb maailmaimeks minu jaoks – seda lihtsalt peab oma silmaga nägema. Tänu oma suurusele näeb seda peaaegu igalt poolt, mis lisab kirsi sellele tordile,» jagas Leetma ainult kiidusõnu.

FOTO: Erakogu

Pariis on maitsete paradiis

Prantsuse köök on tuntud vist küll pea kõigile, seega pole ime, et Pariis on täis põnevaid kohvikuid ja restorane, mis üllatavad oma külastajaid nii uute maitseelamuste kui tuntud klassikatega. Liisa tunnistab, et iga söögiaeg on olnud elamus, andes kaasa kerge enesetunde ja rõõmsa meele. «Pead lihtsalt pisut eeltööd tegema, kuhu minna soovid. Pariisis ringi jalutades leiab palju armsaid kohvikuid väliterrassiga, kus kevadpäikest nautida. Ise eelistan alati kindla peale välja minna, sest näljasena otsuseid vastu võtta on keeruline! Minu lemmikhommikusöök Pariisis on Wild and the Moon,» vihjas Leetma.

Imeline elamus Pavillion Ledoyenis

«Kui tahad väga peenelt õhtust süüa, on Pariisi üks vanimaid restorane Pavillion Ledoyen Champs Elysées avenüül sulle! Restoran on pärjatud 3 Michelini tähega. Kallis restoran, kuid igat senti väärt. Täiesti imeline!» kiitis neiu.

Need võrratud tänavad

Liisa soovitab Pariisis ringi kõndides vahepeal oma telefoni välja lülitada, see käest panna ning lasta jalgadel kanda, kuhu need soovivad. «Pariis on just üks neist kohtadest, kus silmailu jätkub igale poole ning iga tänav võib viia põneva seikluseni. Minge kondama!» julgustas ta.