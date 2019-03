Lastega Hispaanias: suhtlemine on hispaanlaste hea elu retsept

Kõige suurem mõju arvatakse olevat kuulsal Vahemere dieedil, mis seisneb ohtras köögi- ja puuviljade ning kala söömises. Lisaks tarbib hispaanlane peaaegu kümme liitrit oliiviõli aastas! Olen ise suur toidunautleja, nii et toidu teema on siin minu jaoks väga põnev.

Alguses tegin suure entusiasmiga uusi sööke, seadsin lausa eesmärgiks, et iga nädal proovime uut köögivilja, aga laste vastuseisu tõttu olen nüüd jälle koduste eesti toitude raamidesse vajunud. Eks ma saan ju aru, et kui toit ei maitse, siis ei ole kõht tühi ja algab kauplemine, millised köögiviljad võiks järele jätta, kui palju peab sööma, et magustoitu saada jne.

Siiski katsetan ma väsimatult uusi toite ja nii ongi õnnestunud rohkem köögivilju menüüsse sättida. Näiteks spargel mulle maitseb ja ma tükeldan seda pastaroogadesse. Alguses poisid virisesid, aga nüüd enam mitte.

Küll aga sobivad noorhärradele paneeritud köögiviljad. Ent ikkagi sikutas Clara erilise osavusega porgandiviilu taina seest välja ja sättis selle taldriku äärele. Ise tippis krõbedat tainast kastmesse ja sõi isukalt. Ma ei saa aru, miks juba väikesed lapsed arvavad, et köögivili ei saa hea olla?!

Peamine trikk on ikka see, et köögiviljad peavad olema lõigatud väikesteks tükkideks ja segatud kõige muuga. Siis vist ei kraabi nii väga silma ja süüakse poolkogemata ära. Õnneks on mu suurim laps teismeikka jõudnud ja tahab väga palju süüa, ilmselt seetõttu on ta toidu suhtes palju sallivamaks muutunud. Ning kui tema sööb laua ääres korralikult, siis on väiksematega juba lihtsam.

Kuid puuvilju sööme kindlasti rohkem kui Eestis. Eestis oli mul tihti köögi- ja puuviljaleti ees tunne, et mitte midagi ei ole osta, sest kõik on toores või vana. Siin valitseb teine äärmus, nagu suviti Eesti turul – kõike tahaks osta, sest kõik ongi väga hea.