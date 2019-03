Omaan on avastamist ootav araabia maailma vanaema

Araabia maailma vana, tasa ja targu talitava vanaemana kirjeldatud Omaan kujutab endast piirkonnas suuresti erandlikku nähtust. Rahulikus, turvalises ja küllaltki edukas riigis on küll absoluutne monarhia ja sultan Qaboosi pildid saadavad uudistajat pea kõikjal, piiripunktist külapoeni. Vähemalt väljastpoolt sisse vaatavale silmale näib, et tegemist on ühe haruldase juhtumiga – tõepoolest valgustatud monarhiga. Inimõigusorganisatsioonide raportid sellega küll ei nõustu, kuid erinevalt lähedal asuvatest Araabia Ühendemiraatidest on Omaan siiski suhteliselt liberaalne ning suure naabri Saudi Araabiaga ei kannata teda selle poolest võrreldagi. Aastaid verise kodusõja käes kannatava Jeemeni kõrval mõjub Omaan oma rahulikkuses aga suisa uimasena.