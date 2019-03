Maailmakuulsa Oudolfi aed kui Kört-Pärtli särk pühapäeva hommikul

«Piet Oudolfi võib julgesti pidada selle sajandi seni kõige suurema mõjuga aiakujundajaks, kes kavandab taimestusskeeme,» ütles Eesti Maastikuarhitektide Liidu esimees Kristiina Kupper. «Tema aed on justkui inimese elukaar. Alguses tundub selle disain lihtne, kuid aia hilisem hooldamine, et kõik suurepärane välja näeks, on suur töö. Eks ole inimesega samamoodi.»

«Praegu 74-aastane Piet on naturalistliku aianduse ikoon. Ta on väga nõutud ja tema ilusad taimekujundused tõmbavad ligi paljusid inimesi,» lausus Oudolfi õpilane Tom de Wille. «Oma Ida-Hollandis asuva aia taimekoolis hakkas Piet katsetama püsikute ja kõrrelistega ning reisis üsna palju, et leida õigeid taimi. Taimekool on küll juba mitu aastat suletud, aga ta jätkab seal uute taimede ja taimekombinatsioonide katsetamist.»