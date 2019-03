Justin Petrone: kui Vargamäel olnuks üks Petrone, olnuks ta kõrtsmik

Härra Hansen kandis pikka mantlit ja mõnikord moekat kaabut ning nägi suurt vaeva enda vormis hoidmisega. Nime A. H. Tammsaare all teoseid avaldanud härra Hansen oli üks distsiplineeritumaid proosaautoreid. Produktiivsuselt suutis teda vahest edestada vana hea Charles Dickens. Seitsme aasta vältel, 1926. aastast 1933. aastani, kirjutas ta valmis viieköitelise «Tõe ja õiguse», millega on jäänud igaveseks ajaks eestlaste südamesse.

Ma olin varem näinud mõnda «Tõe ja õiguse» teatrilavastust ja need ei olnud mind rahuldanud. Mulle kipuvad meeldima marginaalsed tegelased, neurootilised heidikud. Kui vaene Juss «Tõe ja õiguse» lavastustes ennast aina köiega puuoksa külge riputas, tekitas see minus rahutust. Mindki on kiusatud ja näha, kuidas Jussi avalikult alandatakse, oli mulle liiast.

Eestlasi on minu kommentaar enamasti vapustanud ja nad on püüdnud Andrese halba käitumist õigustada sellega, et ta oli ettevõtlik mees, kes püüdis talu järjele aidata. See viimane ongi kõige tähtsam. Niisugused isiklikud vihapidamised, mis on juba sajandeid toitnud maffia omavahelisi võitlusi Lõuna-Itaalias, ei tähendanud midagi Vargamäe nõlvadel. Andres tegi ränka tööd. Seetõttu saab talle kõik andeks anda.