Sinu lasteaialaps on stressis? Nõuanded, kuidas oma last aidata

4. Võta iga päev pärast lasteaeda minimaalselt 15-minutit aega, et lapsega suhelda nii, et samal ajal ise millegi muuga ei tegele (näiteks autojuhtimise või toiduvalmistamisega).

6. Kui laps väljendab muret, siis väldi lohutamist, nõu andmist, analüüsimist või mure vähendamist. Ära ütle «oh, pole hullu, sa oled lihtsalt väsinud või «see nüüd küll mingi mure ei ole», vaid lase lapsel rääkida. Püüa tema tunnetest aru saada ning neid tagasi peegelda, öeldes, et saad aru, kui palju ta sind päeva jooksul igatses või mõistad, et ta sai haiget, kui teda lükati. Laps vajab eelkõige tunnet, et sa oled teda mõistnud.

7. Kui pead argiõhtul tegelema kodutöödega, kaasa laps mänguliselt appi. Vanemad mõtlevad tihti, et teevad kiirelt kodutööd valmis, et siis lapsega mängida. Kuid lastele meeldib tegeleda nii öelda päris asjadega. Vastavalt lapse vanusele ja oskustele saab ta toiduvalmistamisel näiteks asju segada, hakkida, ulatada ning samal ajal võite arutada, mis loomad veel porgandit söövad, millest tehakse jahu ja nii edasi.

8. Lasteaialaps peaks õhtul uinuma umbes kell 20-21.30. Õhtuseks lõõgastuseks ei sobi teleka vaatamine ega arvutimäng, kuna need on liigselt stimuleerivad ja lapsel on raske uinuda. Mida lähemal on magamisaeg, seda aeglasemad peaksid olema tegevused, tasasemad hääled, hämaram valgus. See kõik soodustab rahunemist. Kui magamaminek võtab pikalt aega, alusta unerituaalidega, nagu riietumine, pesemine või unejutt kasvõi tund aega varem.