Pealinna koolid ja lasteaiad peavad nutikuud enam kui 300 üritusega

Abilinnapea Vadim Belobrovtsev tõdes, et üha enam sõltub tänapäeval inimese elu nutikatest lahendustest ja uutmoodi lähenemisest. «Nutitelefonidest, arvutitest ja robotitest on juba praegu saanud lahutamatu osa meie argipäevast,» nentis Belobrovtsev. «Seepärast tuleb lapsi õpetada juba varases eas toimetama digimaailmas targalt ja kasutama digivõimalusi heal ja õigel eesmärgil. Nutikuu on üks võimalik väljund, kuidas levitada head praktikat lastele digiteadmiste jagamisel ning tutvustada selles vallas uusi võimalusi, mis täienevad lausa iga päevaga.»