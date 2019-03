Kas ka sul on mõni sõbranna või tuttav, kes on veendunud, et kõigist maailma inimestest leiavad haigused just tema üles ja praegugi on selline tunne, et midagi nagu kraabib kurgus ja ... On ülim aeg avaldada nende tähtkujude esindajad, kes kardavad haigusi nagu tuld.