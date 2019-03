Kas lapsed teevad paare õnnelikumaks?

Uuringus, mille avaldas National Bureau of Economic Research, analüüsisid teadlased rohkem kui miljoni eurooplasest täiskasvanu küsitlustest saadud andmeid, mis viidi läbi 2009 ja 2018 vahel.

Selle uuringu põhjuseks olid varasemad uuringud, kust tuli välja, et lapsed vähendasid täiskasvanute õnnetunnet.

Dartmouth College'i teadlased tahtsid uurida, kas see väide peab tõesti paika — ja sellele arvukamate osavõtjate abil kinnitust leida.

Ütleb laulusalm. Lapsed võivad teha vanemate elu õnnelikumaks, ent selleks peavad olema teatud tingimused täidetud. Neist kõige olulisem on, et rahaga poleks kitsas käes. Niikaua kui lapsed ei muuda arvete tasumist keerukaks, on nad tõepoolest õnnefaktor.