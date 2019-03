Kuidas avada austreid ning millised on õiged lisandid nende juurde?

Tallinki laevade á la carte-restoranides kostitatakse külalisi 30. tegevusaasta puhul erimenüü hõrgutistega, mille autoriks on ettevõttes 21 aastat töötanud peakokk Anti Lepik.

Ühtlasi neljakordne maailmameister austrite avamises ütleb, et austrite avamine on tore hobi ning lisab tagasihoidlikult, et kui läbi aastakümne on tema avanud austreid, siis austrid hoopis tema jaoks avanud maailma. «Läbi austrite olen reisinud nii Põhja-Ameerikas kui Aasias ja leidnud hästi palju toredaid inimesi ja sõpru üle maailma,» räägib kokk.

FOTO: Stan Ryszkiewicz (Business-M)

Kuidas auster peaks õieti maitsema?

«Auster on nagu vein — võib leida odavat veini, mis on ilma maitse ja ilma millegita. Odav auster on täpselt samamoodi — millimallikas karbi sees, tunned ainult soolvee maitset ja siis veel küsid, miks sulle auster meeldib,» ütleb järve ääres üles kasvanud ja lapsena purjetamisega tegelenud Anti Lepik.

«Kui austrit elusast peast mekkida, siis on see selline krõmps nagu värske kurgi sisu. Maapähklit on seal ja meloni magusust ja järelmaitsest tunned värsket kurki. Ja selline mõnus täidlus saadab kogu austri maitset.»

Rääkides õigetest lisanditest, soovitab Anti Lepik selliseid, mis toetavad väärikat austrit — kergelt marineeritud värsket kurki, rohelise sibula leent, kus on ka värsket kurki sees ja peale mädarõika-lillkapsa vahtu. «Kui panna natuke mädarõigast austri peale, siis kuna austril ja mädarõikal on sarnane maitse, annab mädarõigas vürtsi juurde, ning pikendab austri maitset suus veel mitmeks minutiks, et naudingut veelgi pikendada.»

FOTO: Stan Ryszkiewicz (Business-M)

Õige jook

Kuigi valge vein nagu Chablis ja auster on klassikalised kooslused, erineb austrite maitse üle maailma nii suuresti. «Näiteks Iirimaal on austrid nii tugeva maitsega, et seda nauditakse koos Guinnessi õllega,» kommenteerib kokk. «Ta on täpselt samamoodi, nagu iga teine toit,» ütleb Anti Lepik ja soovitab sommeljeelt nõu küsida.

Klassikaga jätkates on kahtlemata suurepärane kooslus austrid ja šampanja. «Oleme kas korralikust punasest Pinot' viinamarjast tehtud šampanjaga või hea vintage-šampanjaga serveerinudb,» ütleb kokk.

Austrid on tõusev trend ka Eesti gastronoomias.

Lihtne nipp, kuidas avada

Anti Lepik paneb metallkinda kätte, kuigi ütleb et ega ta seda ei vaja, aga «edev näeb välja» ja võtab väikse Hiina noa ning ütleb, et siin on väga lihtne nipp. «Kui seda teravikku vaadata, siis seda nimetatakse austri hingeks. Nagu uksehing. Kui see nuga naaskli kombel sisse suruda, siis on vaja see «ukselink» ainult alla vajutada — ja auster on lahti!»