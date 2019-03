Moenädalal publiku pahviks löönud Liisi Tui on KiRiVOO uue kollektsiooni disainer

KiRiVOO SuSi kollektsiooni ainuesinduslik edasimüüja on täna ei keegi muu kui Tallinna Kaubamaja Eesti disaini osakond. Liisi Tui sõnul on SuSi naisterõivaste kollektsioon inspireeritud põhjamaa hingest ja Eestile nii omasest hallist värvist, mis saadab eestlasi igal aastaajal. Kollektsiooni kuuluvad originaalsete tikanditega kaunistatud kleidid, seelikud, retuusid, pluusid ja jakk, mis on valmistatud keskkonna- ja nahasõbralikest kangastest nagu orgaaniline puuvill ja bambusviskoos. Kaubamaja moevaldkonna kaubandusjuht Kätlin Häninen kinnitab, et KiRiVOO rõivakolletsioon saigi valikusse võetud, et täiustada Kaubamaja Eesti disaini rõivastega, millel on kasutatud rahvuslike mustreid, kuid mis mõjuvad seejuures moekalt ja naiselikult. KiRiVOO asutaja ja juht Ines Karu-Salo lisab: «Lisaks sellele, et Liisi käekiri on silmapaistvalt särav, on ta ka koostööpartnerina äärmiselt püüdlik ja meeldiv. Tema suureks inspiratsiooniks on säravad ja naiselikud persoonid, mistõttu näitlejanna Ingrid Margus tema loomingu esinäoks sai ka valitud.»