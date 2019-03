Olen isegi olnud olukorras, kus pärast enda arvates vaimukat mõtteavaldust on asotsiaalmeedia maastikul kihama löönud külluslik kättemaksutorm, suur osa millest oli iseenesest juba väga naljakas ja huumoriprismat arendav. See on osa mängust ja ma aktsepteerin seda. Oled mees ütlema, ole ka mees tagajärgi kannatama. Või siis ole vähemasti valmis priske padjatäis pisaraid pritsima. Et hiljem oleks, mida elu üle järele mõeldes kuivama riputada.