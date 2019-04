A post shared by POHJANHEIMO (@pohjanheimo_) on Aug 28, 2017 at 6:24am PDT

Tunnustatud disainer Ülle Suurhans-Pohjanheimo ütleb, et see, kuidas inimesed riides käivad on tegelikult ikka väga-väga oluline. «Sellest ei saa üle ega ümber,» nendib ta, tõdedes, et hoolimata Eesti soovist Euroopasse kuuluda, on meie mood tegelikult kaks aastat ajast maas.