Meghani tähtaeg läheneb: 8 kõige ebatavalisemat kuninglikku sünnitustraditsiooni

Beebi sünnitusega aitab kuninglik günekoloog

Vanematel puudub eeskosteõigus

Rohkem kui kolm sajandit vana seadus sätestab, et kõikide kuninglikku perre sündinud laste ametlik eeskostja on kuninganna. Seaduse kutsus ellu kuningas George I aastal 1717, kuna ta ei saanud läbi oma poja, tulevase kuningaga George II. Kuninglikud eksperdid aga usuvad, et tegemist on tänapäeval vaid formaalsusega ja et Elizabeth I laseb oma lastelastel oma võsukesi ise kasvatada.