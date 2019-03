Ekke Lainsalu annab nõu: kuidas palka juurde küsida?

Osad ettevõtted teevad veel siiani kord aastas töötajatega arenguvestlusi, mis sest, et need on ajast ja arust. Suur osa maailma edukamatest firmadest on nendest loobunud, kuna need on tõestatult mõttetud ning demotiveerivad. Sellest 90. aastatel tekkinud arenguvestlusest loobujate arv on kasvavas trendis. Kui see iganenud jama on sind samuti ees ootamas, anna tuld. Millal siis veel, kui mitte sel hetkel, kui käib jutuajamine sinu tulevikust ettevõttes. Käi julgelt oma ideed ja parendusettepanekud ettevõtte kohta välja, tunneta ruumis valitsevat vaibi ja go with the flow. Kui sa oled oma töökohas vähegi tõsiseltvõetav tegelane, kel haamer käes ja mõte üle minuti peas seisab, siis suure tõenäosusega väljendub see ka sinu tulevasel palgatšekil. Aga et sa saaksid parima tulemuse, siis soovitan sul kuu või kaks enne seda oma juhatajaga esimene palgavestlus maha pidada. Kordan — kuu või kaks enne seda, kui arenguvestlus on tulemas, tee esimene kohtumine ja esita oma argumendid. Kui tuleb vestlus, siis on nad ilmselt selleks valmis, et sul on vaja palka tõsta ja nad saavad sulle oma pakkumise teha. Sa saad aga oma seisukohti veenvalt kaitsta, näidata enda saavutusi ja nõuda veelgi paremaid tingimusi. Kindlasti mõtle läbi, mida sa ise tahad ja mida nad sulle su arvates pakkuma tulevad. Nii on kindel, et sa saad enda jaoks parima diili, kuna oled eeltöö teinud ja endale ebasobivad variandid välistanud ja seetõttu allud vähem survele. Kaks on parem kui üks. Lihtne matemaatika, eks ole. Sul avaneb nüüd teine ametlik võimalus palgatõusu nõuda, mille eest neil enam pääsu ei ole.