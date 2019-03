Meie mees Aasias: Shanghai petuskeemid, ehk kuidas ma 80 euro eest hiinlastelt teed pidin ostma

«Need on vaakumpakendis. Kui see lahti teha, siis pole see enam värske, kui ma koju jõuan,» leian uue vabanduse, ja see on ka tõsi. Tõesti ma ei saa endale midagi juurde osta.

«Siin on masin. Tegema uus pakk sulle. Uus vaakumpakend,» üritab mees ikka edasi.

Kui need pakendid seal niikuinii kohapeal tehakse, siis saaks sealt ju ka saja või viiesaja grammi kaupa osta, aga... ma ei viitsi enam vaielda. Ilmselgelt on see tüüpiline skeem, kus mulle müüakse kallis tee ja tema poolik pakk rändab poodi tagasi. Või siis on sinna lihtsalt nii palju hinda juurde lisatud, et tema saab enda oma tasuta.

«Aitäh, aga ma tõesti ei taha teed osta,» olen resoluutne.

«See maksma 600 jüaani. Minu ja minu naise jaoks kallis. Sina 300 ja meie 300. Okei?»

«Üle 80 euro paki tee eest? Üle mõistuse kallis!» olen jahmunud.

«Vabandust, väga vabandust. See on väga hea tee. Hea tee kallis. Okei, ei ostma,» üritab mees end välja vabandada.

«Hea küll. Kui palju ma nüüd nende pitside eest pean maksma, mis pidid olema tasuta testimiseks,» olen irooniline.

Mees räägib midagi poodnikuga, mille peale kirjutab see välja arve 549 jüäänile (75 eurot).

«Kuidas nii palju?» olen mina üllatunud.

«Vabandust, väga vabandust. Arusaamatus. Mina ja minu naine tahtma tseremoonia. Maksma pool, okei?»

Nojah, ise olin loll. Poleks pidanud neid «tasuta» pitse vastu võtma!

Hiljem loen interneti vahendusel, kui palju erinevaid petuskeeme on Shanghais ja just nimelt sellel tänaval, kust mind üles nopiti. Kõige levinum petukas ongi teesteremoonia. Populaarsuselt teisel kohal on inglise keelt praktiseeriv hiinlane, kes teeb ettepaneku kohvitassi taga pisut juttu ajada, ja kohvik esitab seejärel üle mõistuse suur arve. Või andekas kunstitudeng, kes avas just näituse ja kurdab, et pole veel ühtegi pilti müünud. Ja muidugi taksojuhid, kes annavad sinu antud 50- või 100-jüaanise tagasi, mis on pisut katki, väidetavalt kehtetu. Tegelikult vahetab ta sinu antud rahasedeli valeraha vastu ja nõuab endale tasumiseks uut ja tervet kupüüri.

Video Shanghaist ja petuskeemidest

Kõige hullem olevat aga see massaaž, kus võidki saada pool tundi erootilist mudimist, hinna eest, mis tänaval pakuti. Pärast aga esitatakse arve lisaks ruumi rendi eest, mis on tuhandetes eurodes, pealekauba tehakse tühjaks kõik kaardikontod. Relva ähvardusel sunnitakse kaardimaksekviitungile alla kirjutama ja sel puhul ei saa enam pangas makset tühistada. Politsei kutsumisest pole kasu, sest ka nemad on asjasse segatud.