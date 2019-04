Esmaspäeval pitsa, kolmapäeval spagetid ja iga laupäev fajita'd — ja niimoodi seitse aastat järjest. Gregg ja Chris on külas Parsonite perekonnal, kelle muutumatu menüü käib juba neile endile närvidele. Kuna ka bränditooted on selle pere jaoks aukohal, on nende toiduarved üle mõistuse.