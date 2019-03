56 aastat abielus olnud paar suri mõnetunnise vahega

Judy ja Will Webb (77-aastased) lahkusid üheskoos siit ilmast 6. märtsil. Paar suri kolm kuud pärast seda, kui Judyl meditsiinilise protseduuri tagajärjel infektsioon tekkis ja tervis halvenema hakkas.

Ühel päeval kukkus Will kokku, sest oli naise haiguse tõttu väga kurnatud ja stressis ning tervis ei pidanud enam vastu. Mees paigutati Southgate haiglasse, mille peale lasi ka Judy ennast antud haiglasse üle viia. Personal lükkas seejärel nende voodid kokku, et nad saaksid viimased hetked käsikäes veeta. «Kui minu isa suri, siis ema ei olnud kõnevõimeline, aga ta võttis minu lahkunud isa käest kinni ja silitas seda nii nagu teaks, et liitub temaga kohe varsti,» ütles paari leinav tütar Mary Beth.