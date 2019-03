Pikalt ringi rännates võib mõnikord tekkida tunne, et libised kohalikust elust liialt rutakalt mööda ning jääd pelgalt pealtvaatajaks. Paradoks seisnebki selles, et tahaks võõras riigis viibides võimalikult palju näha ja kogeda, kuid samas on kange tahtmine tunda omal nahal, missugune on kohaliku inimese elu tegelikult.