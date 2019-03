Kas sina teed vabandust paludes neid vigu?

1. Ära kasuta vabandades «aga»

Kui esitad vabanduse stiilis «mul on küll kahju, aga...» ei kõla see kuigi siiralt. Kõige õnnestunumad vabandused on lühikesed, siirad ja koosnevad enamasti kolmest osast: teadvustamisest, et sinu käitumine tegi teisele haiget, vabandamisest endast ja järele mõtlemisest, et rohkem nii ei juhtuks.

2. Ära rõhu teise tunnetele

Ära ütle «mul on kahju, et tundsid...». Lisaks sellele, et haavad sellega inimese tundeid, veeretad ka süü tema kaela. Teine pool võib mõista sinu vabandust nii, et sul on küll kahju, et ta haiget sai, aga sul ei ole kahju sellepärast, kuidas käitusid. Vabandamine ei ole õige aeg enda õigustamiseks.

3. Ära oota vabandamisega liiga kaua