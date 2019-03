Disainer Eve Hanson: Soome naiste stiil on eestlannadest erinev, sest Soome on olnud kauem vaba

Kahe Kuldnõela omanik ja selleaastane Hõbenõela nominent Eve Hanson ütleb, et võrreldes soome naistega, püüavad eesti naised ehk oma stiililt olla naiselikumad. «Võib-olla on Soomes sellist unisex rõivastust pikemat aega propageeritud või on inimesed vabamad olnud, ühiskond on vabam olnud ja meile on see natukene hiljem jõudnud,» selgitab disainer, kas ja kuidas erineb soome naiste stiil eestlannade omast.