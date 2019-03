7 omadust, millega maailma vallutada

1. Sa oled optimistlik

Sinu karikas on alati pilgeni täis, isegi siis kui selles on veel vaid kolm tilka. See teeb sinust eriti meeldiva kaaslase. Sa jaurad harva, selle asemel et rahulolematult hädaldada sa muudad, sulle meeldib see, mida sa teed ja sinust hoovab nii palju elurõõmu, et oleks raske ilma naeratuseta sust mööda minna.

2. Sa oled hea kuulaja

Kõige huvitavam oled sa siis, kui räägid vähe. See on tõestatud. Inimestele meeldib iseendast rääkida ja kui sa korraldad väikse vestlusringi, siis teeb see su väga armastatud vestluspartneriks. Niisiis: introvertsed inimesed ei pea kuhugi varju pugema. Nad on toredad, lihtsalt mitte nii lärmakad. Ja see on täiesti normaalne ...

3. Sa ei kadesta

Aus, mis üldse on aus? Sa ei kriibi ennast verevermeisse, kui maailmas on jälle kübeke ebaõiglust sündinud ning vastaspool on sinu arvel oma tahtmise saanud ja sul on ainult tühjad pihud. Sa tead nagunii, et kuni nõrkemiseni oma elu üle kaeblemisest pole mingit kasu. Sa lased rahulikult ja kogu südamest teistel olla just sellised, nagu nad on, millised nad on ja mis neil on. Ja just sellega võidadki sa teiste südameid.

4. Sa näitad nõrkust

Täiuslik fassaad pole sinu teema. Ennem pragu seinas avalikult näidata, kui midagi teeselda. Inimesed sinu ümber teavad, miks nad koos sinuga on. Sinust ei ole Instagrami-versiooni ja sa ei salgagi seda. Alateadlikult annad sa ka teistele loa olla siin ja praegu kõigi oma vigadega.

5. Sa näitad tugevust

Ei, ühepäevaliblikaks ega tuulelipuks sind küll nimetada ei saa. Kui mäng väärib küünlaid, siis sa näitad selgelt oma hoiakut, isegi kui see muudab teiste olemise ebamugavaks. Aga samas: nurgelised inimesed on lõpuks ikkagi armastatumad kui kohanduvad kameeleonid.

6. Sa näed kõiges head

Seda, et üks lastest on kapriissevõitu ja teine veidi kosunud, ei paista sa eriti märkavat. Küll aga oled sa ametis esimese lapse andeka ettekande tähistamisega ja teise lapse ilusa näolapi imetlemisega. Ehk siis seal, kus teised ühte juuksekarva supi seest taga ajavad, sööd sina juba mõnuga. Kõige ilusam on see, et tavaliselt seda karva seal polegi ja järelikult tegid sa kõik õigesti. Sind ümbritsevad inimesed peavad seda väga sümpaatseks jooneks.

7. Sa oled salliv

Sama selgelt, nagu sina elad oma elu ja kaitsed sulle olulisi väärtusi, lased sa ka teistel inimestel nemad ise olla. Isegi siis kui nad on sinu täielikud vastandid. No ja siis? See on ju nende elu ja küllap nad teavad ise, mida teevad. Oma sallivusega ei valluta sa üksnes südameid, vaid maailmu, mis kitsarinnalistele ja silmaklapiomanikele jäävad täna ja alati suletuks.