Pulmareisile! Aga kuhu?

Kui varem peeti pulmareisi pigem väljamaiseks kombeks, mis Eesti abiellunute puhul rohkem erand kui reegel oli, siis nüüd on sellest saanud vägagi loomulik osa pulmaplaanidest ja pulmareisile minnakse üha rohkem. Ka sihtkohad ja plaanid on üha suurejoonelisemad. Ja valikuvõimalusi on. Wris Reisibüroo turundusspetsialist Tiina Lebane ütleb, et pulmareisiks on laias laastus kolm võimalust: mesinädalad kahekesi, reis koos pulmatseremooniaga välisriigis ja ametliku talitusega kodumaal või siis ka see variant, kus kõik kolm etappi võetakse ette välisriigis.

Sihtkohaeelistused jagunevad laias laastus kaheks, räägib Reisidiilide juhatuse liige Kaido Kukk. «Talvel naitujad eelistavad pulmareisina ette võtta eksootilisi sihtkohti peamiselt Aasias – näiteks Tais ja Balis, kus talvisel ajal on ilm soe ja päikeseline. Suvel aga, pulmade tipphooajal reisitakse peamiselt Vahemere äärde, kus ootavad hea ilm ning kulinaariaelamused koos hea kohaliku veiniga,» sõnab ta. Käiakse ka Kreeka saartel, Maltal, Küprosel ning linnapuhkusel Pariisis ja Roomas. Kuid üha rohkem leidub neid, kes massiturismikohtadele eelistavad vaikseid romantilisi sihtkohti, näiteks veinimõisaid Bordeaux's ja Toscanas.

Novatoursi turundus- ja suhtekorraldusjuht Olev Riisberg sõnab, et nende kliendid armastavad pulmareisi sihtkohana suvel väga ka Türgit ning talvel Egiptust ja Kanaari saari.

Koos saab täita kõik soovid

Reisibüroode õlule jääva korraldamise suurus on olenevalt abielupaari soovidest erinev. Lebane räägib, et on paare, kes teavad täpselt, mida tahavad, ning vajavad õige pisut tuge reisi korraldamiseks. «Samas juhtub, et üks soovib teisele üllatuse teha ning reisikonsultantide osa on juba sisulisem ja suurem,» toob ta näite.

Kukk sõnab, et Reisidiilides pannakse pulmareis vajadusel kokku nagu rätsepaülikond. «Mida täpsemini noorpaar teab, mida soovib ja mis on eelarve, seda libedamalt pulmareisi korraldamine reisibüroo abiga läheb. Reisi hind võib üpris palju varieeruda nagu ka tavalisel puhkusreisil,» räägib ta. Eelkõige mõjutavad hinda lennupiletite hinnad sihtkohta, valitud majutuse tase ja hooaeg. «Kui eelarve pole kuigi suur, on kaval valida sihtkoht selle järgi, kus pole parasjagu kõrghooaega. Näiteks muidu üpris kallid pealinnad Rooma ja Pariis on just suvel märksa soodsamad kui muul ajal,» annab ta hüva nõu.

Riisberg räägib, et Novatoursil on mitmes pakutavas sihtkohas spetsiaalsed hotellipaketid pulmareisijatele, aga loomulikult arvestab reisikonsultant reisija erisoove ja täidab need võimalusel. «Pulmareisi eesmärk on veeta kvaliteetselt aega oma kallima seltsis ja nautida kaunist ning rahulikku keskkonda. Noorpaari tavasoovide hulka kuuluvad rahulik kuurort, kena ja romantiline piirkond, merevaatega tuba, samuti soovitakse privaatsust ja kindlasti kvaliteetset teenindust,» räägib ta.