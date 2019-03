Ainult meestele: kuidas korraldada sõbrale unustamatu poissmeesteõhtu?

StoryStore peo- ja pulmaagentuuri pulmakorraldaja Irina Jakobsoni sõnul on poissmeesteõhtu ajalooliselt olnud soliidne ja väljapeetud black tie üritus, kus öeldi tooste ja tõsteti klaase nii pruudi kui ka peigmehe terviseks. Üldjuhul korraldas selle peigmehe isa. Ka peojuht ja poissmeestepidude korraldaja Valdik Kask selgitab, et traditsioon on alguse saanud pulmaeelsest vastuvõtust ning alles hiljem kujunes sellest n-ö viimane õhtu vallalisena, mille eesmärk on peigmees proovile panna ning katsetada, kas ta on valmis abiellu astuma.

Kui pahatihti tõi poissmeesteõhtu kaasa palju alkoholi ning kippus sarnanema juba rebaste retsimisega, mis hõlmas vastumeelseid ja alandavaid tegevusi, siis praegu on suund pigem sellele, et nalja peab saama, kuid mitte poissmehe alandamise arvelt, vaid ikka nii, et tal endal oleks ka lõbus, räägib Kask, kes on aidanud korraldada mitu ägedat ja meeldejäävat õhtut.

Stiilne sündmus

Eestis on poissmeesteõhtud väga levinud, räägib Jakobson, kuid harvem kasutatakse selleks korraldaja teenust – enamasti organiseerivad peo peigmehe sõbrad. Kask lisab, et tema poole pöördutakse sageli sooviga korraldada poissmeesteõhtu, mis ei hõlmaks lihtsalt ohjeldamatut alkoholitarbimist, vaid oleks mõnusa sisuga meeldejääv õhtu, kust ei puudu peigmehe proovilepanek või eneseületamine.

Trende poissmeesteõhtute korraldamisel on keeruline välja tuua: see oleneb konkreetsest inimesest ja sõprade fantaasiast, tõdeb Kask. Pigem soovitakse sisukat ja meeldejäävat programmi. Rohkem toimub poissmeesteõhtuid suvel linnas, kuid üha rohkem on tegevused liikumas ka kaugemale, kus on võimalik midagi põnevat teha. Näiteks käiakse Tallinnale üsna lähedal Laitse Rallypargis.

Ka Jakobsonil on hea meel, et poissmeesteõhtute tavad on muutumas ning ohjeldamatu pidutsemise asemel nähakse korraldamisega rohkem vaeva ja pannakse peig proovile erinevates hullumeelsetes ja naljakates olukordades. Pakutakse elamusseiklusi – näiteks benji- ja langevarjuhüppeid, teletornist laskumist, paintball’i lahinguid, põgenemistube, renditakse limusiine või spetsiaalseid peobusse, minnakse purjetama. Väga populaarseks on muutunud nädalalõpureisid lähinaabrite juurde Riiga või mõnda teise Euroopa pealinna. Pidutsemine ei ole poissmeesteõhtutelt kuhugi kadunud, kuid korteripeod on asendunud stiilsemate üritustega, tõdeb Jakobson.

Tunne oma sõpra

Et pidu korda läheks, tuleb üsna hästi tunda abiellujat, rõhutab Kask – mõelda sellele, millega ta tegeleb, mis talle meeldib, mis kindlasti mitte. Jakobson lisab, et just seetõttu ongi oluline, et poissmeesteõhtu korraldaksid tema parimad sõbrad. Muidu võib juhtuda, et enda sülest leiab strippari poissmees, kes seda üldse ei soovi või end rannal ratsutamas mees, kes kardab hobuseid nagu tuld, toob Jakobson näiteid.

Kask selgitab, et tema korraldatud poissmeesteõhtu algab põhjalikust taustakontrollist, mille põhjal paneb ta kokku sobiva programmi. Näiteks on ta organiseerinud lõbusaid seiklusmänge, kus peigmees saab pärast iga ülesande lahendamist uue vihje või suuna, kuhu liikuda.