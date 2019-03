GALERII: Eesti moe- ja ehtedisain vallutas Helsingi

«Meie disainerite loodut hinnatakse väga kõrgelt, siin on juured meie rikkalikus kultuuripärandis loomingu allikana ja suurepärane käsitööoskus ning kohaliku tootmise vaieldamatu kvaliteet», ütles Tallinna Loomeinkubaatori ja Tallinn Design House’i juhataja Anu Lõhmus. «Soovime tutvustada nii Soome edasimüüjatele kui kohalikele disainihuvilistele Eesti disainerbände. Märtsi keskpaigas Soome ajakirjanikele korraldatud pressireisil Tallinn Design House’i esindusruumi ning Amanjeda by Katrin Kuldma ja Pohjanheimo moemajadesse kinnitasid Soome ajakirjanikud, et nad näevad mitmes Eesti brändis suurt potentsiaali ka Soome ja teiste põhjamaade turgudele sisenemiseks,» kinnitas Lõhmus.

«On tõeliselt hea meel, et peale pikka teekonda ja Tallinna Loomeinkubaatori ning moe- ja disainiettevõtjate ühiseid pingutusi saame sedavõrd esinduslikult tutvustada oma põhjanaabritele valikut meie disainerbrändidest ja nende loomingust. See on esimene ja eeldatavasti mitte viimane sellelaadne ettevõtmine ning kõik meie põhjanaabrite moe- ja disainihuvilised, olgu nad loojad, vahendajad või tarbijad, on alati Eestisse oodatud, et veelgi rohkem näha ja avastada!» rõhutas Kultuuriministeeriumi loomemajandusnõunik Anu-Maaja Pallok.