Mis on kevade viis õige tähtsamat moevärvi? 

Tõhusaim hea tuju toon ning hea tuju doping. Kui soovid kõikjal päikesekiirena silma jääda, kanna kollast. Kuigi tegemist on hooaja tähtsaima moetooniga, pole kunagi hirmu, et tänavad kollendama lööks – enamikul kaunitaridel pole iial piisavalt kuraasi, et seda värvi selga panna.