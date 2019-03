Vana naine! Ja polegi veel surnud?

Filmi vältel tajud paratamatult, et tavaline pole see keskealine naine kindlasti mitte. Temas on täiel määral alles lust ja uudishimu, ta on südikas, julge suhtleja ja kirglik tegutseja. Ei mingit klassikalist vana naise vingufooni või hädaldamist. Elab oma elu ise, otsustab ja valib ise ning ei kräunu.