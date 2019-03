Kuidas ripsmeid kodus keemiliselt värvida?

Pealegi võid pärast keemilist värvimist alati ripsmeid mis tahes tušiga värvida. Kuna põhi on tehtud, on ka teise värvi pealepaneku vaev oluliselt väiksem.

Nagu juuksevärvid, nii sisaldavad ka ripsmevärvid tihti allergeene, mis võivad teatud inimestel raskeid reaktsioone esile kutsuda. Seepärast tee enne esimest keemilist värvimist test. Kanna veidi värvikreemi küünarnuki siseküljele ja oota 30 minutit, et näha, kas nahk reageerib või mitte.

Üldiselt peab alati ette vaatama, et keemia ei jõuaks silma, kuna reeglina paneb see silmad kipitama ja punetama. On aga ka puhtalt looduslike koostisainetega ripsmevärve, mille puhul pole allergiaid karta.