Oma Marta taignarull – iga küpsetis kui kunstiteos

Oma Marta pakub kunstipäraseid ja põnevaid taignarulle, millega saab küpsetistele anda erilise ja omanäolise välimuse. Miks mitte mõelda laiemalt ning kaunistada sellega erinevaid savist esemeid või dekoreerida soolataignast valmistatud jõuluehteid. Piiriks on taevas ning tasub vaid lasta fantaasial lennata. Taignarull on asendamatu abiline iga kirgliku küpsetaja ja meisterdaja köögis.

Kõik taignarullid on tehtud kvaliteetsest pöögipuust. Mustrid on graveeritud ülitäpse laseriga ja kaetud käsitsi naturaalse linaõliga, mis teeb toote ohutuks ning tänu millele on mustrit kerge taignale kanda. Metallvarras võimaldab puidust taignarullil keerelda, mis teeb kasutamise väga mugavaks. Samuti on taignarulli väga kerge puhastada; pärast kasutamist tuleb seda pesta vee ja tavalise harjaga ning seejärel lasta täielikult kuivada.