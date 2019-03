Uuring: miks peaks tööl tundeid välja näitama?

Ameeriklaste värske uurimus jõudis aga järeldusele, et taoline käitumine ei kahjusta ainult üksnes meid endid, vaid ka meie tootlikkust töökohas. Seepärast on kolleegidele emotsioonide näitamisel lausa mitmeid eeliseid.

​Ilmnes kummastav tõsiasi, et need, kes julgesid lasta oma eeldatavaid nõrkusi välja paista, näitasid sellega oma tegelikku tugevust.

Uurimus näitab selgelt, et need inimesed, kes näitavad oma emotsioone harvem välja, on tööl vähem tootlikud. Teadlaste selgitus sellele nähtusele on järgmine: kui me varjame ja surume oma tunded alla, siis röövime iseendalt jõudu.