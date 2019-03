Partner jäi petmisega vahele? See ei õigusta nende 3 asja tegemist

Truudusetus ei anna õigustust oma partneri peksmiseks. On igati mõistetav, et petmine võis sulle palju haiget teha, kuid ometi ei ole see seadusevastane – vägivald teise inimese suunas on seda aga igal juhul. Sa ei taha ju lisaks kaaslasele ka oma vabadust kaotada?