Supermarket leidis targa viisi, kuidas vähendada plastpakendite kasutamist

Banaanilehti kasutatakse näiteks rohelise sibula, kurkide, tšilli ja paprika kobarate koos hoidmiseks. Pakendi kinnitamiseks kasutatakse samuti looduslikku materjali, selle töö teeb ära bambus. Peab tõdema, et natukene plasti kogu komplekti juures siiski leidub, nimelt hinnasildi näol. Aga lõppude lõpuks, iga samm looduse säästmise suunas on kiitust väärt.

See supermarket ei ole iseenesest ainuke paik, kus banaanilehtedele kasulik otstarve on leitud. Banaanilehti kasutatakse üle kogu Aasia, et serveerida näiteks riisi.