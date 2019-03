Vaata, millise kohutava juukselõikuse sai see naine 76 euro eest

Juuksurist lahkudes ei pööranud Rachel tulemusele palju tähelepanu, sest suurt muutust ta endale teha ei lasknud. Alles hiljem koju jõudes selgus, et tegelikult lõigati tema juuksed väga ebaühtlaselt. «Juuksuris viskasin tulemusele vaid väga kiire pilgu, sest ma olen seal nii kaua käinud. Koju jõudes ütles minu nõbu aga koheselt, et mul oleks targem peeglisse vaadata,» kirjeldas Rachel juhtunut.

Pärast taolist kogemust otsustas Rachel, et lisab tulemusest pildid ka Facebooki, eesmärgiga hoiatada teisi inimesi kõnealuse salongi suhtes. «Pärast Facebooki postitust kirjutas salong, et võin tagasi minna ja nad parandavad selle ära, kuid vabandust nende poolt ei tulnud. Polnud mingit võimalustki, et ma läheks samasse kohta tagasi,» sõnas Rachel.