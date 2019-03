Joogaõpetaja Katri Ristal: olen üsani tänulik

Dr Uma Dinsmore-Tuli väljatöötatud üsajooga ehk womb yoga aitab naisel jõuda koju iseenda, oma sügavama tarkuse ja väe juurde, ning toetab naise tervist ja tema elu kõiki aspekte sõltumata sellest, kas ta on ema, neiu, viljakas eas naine või kannab targa naise krooni, olgu tal emakas või mitte.

Üsajooga on lihtne ja rõõmuküllane tee naiseliku tarkuse avastamiseks. Tehnikad on lihtsad ja arvestavad iga naise eripära. Vaatamata välisele lihtsusele, kuid võib-olla just seetõttu, on üsajooga tehnikate ja hoiakute kogum väga võimas ning annab seda praktiseerivale naisele lihtsad tööriistad oma sisemise tarkuse, eneseteadvuse ja rahulolu ülesleidmiseks, hoidmiseks ja jagamiseks.

Ärkamine Portugalis

«Üsajooga sattus mu ellu tänu kahele tuttavale, kes samaaegselt mulle info saatsid ja viitasid, et sa tegeled naisteasjadega, vaata, siin ka üks huvitav lahendus. See juhtus paar aastat tagasi ja pärast üsajoogakoolitusel osalemist 2018. aastal Portugalis olin ma «müüdud»: nii pehmet, naise keha austavat ja arvestavat, samas kelmikat, üdini rõõmustavat, samaaegselt maandavat ning tõstvat ja kehasse ankurdavat joogapraktikat olin ma igatsenud kogeda juba ammu. Alateadlikult me ju alati teame, mida meie kehal ja vaimul vaja on, kuid sageli ei oska oma vajadusi ise täita. Nii sattusin ma Uma koolitusele ja olen üdini (või peaks ütlema üsani) tänulik, et meie teed kohtusid ja mul on võimalik neid praktikaid naistele edasi anda,» sõnab Katri Ristal.

Me suudame palju enamat

«Täna, mil naisenergia tõus pole enam pelgalt sõnakõlks, vaid me märkame reaalselt muutusi enda ümber — olgu ühiskonnakorralduses, perekondlikes suhetes või lihtsalt igapäevases elus —, on naise jaoks väga oluline olla ühendatud oma sügavamate teadmistega, iseendaga. Kunagi ei tasuks piirduda mõttega, et meil siin Eestis on ju asjad korras. Joogaga tegelejad teavad ju hästi, et energeetiliselt oleme me kõik ühendatud ja meie võimuses on palju rohkem, kui esialgu võimalikki tundub,» ütleb Katri Ristal.

Kust tuleb tõeline eneseteadvus?

Naise üsk on universumi väike koopia. Naise tervise ja meie planeedi tervise seos pole kunagi olnud nähtavam kui täna. Häbi, süütunne ja vastumeelsus oma keha suhtes, sünteetilised ained nii keha sees, ümber kui peal, allasurutus, ebavõrdsus jmt on paljude tänapäeva naiste reaalsus. Saastunud, räsitud, pimesi tumeda tuleviku poole tormav keskkond on Maa reaalsus. Igaüks meist võiks endalt küsida: kas ma hoolitsen Maa eest nii, nagu ma hoolitsen oma tervise eest? Võib-olla on vaja küsida hoopis vastupidi: kas ma hoolitsen oma tervise eest sama hästi kui Maa tervise eest? Naistel on viimane aeg ärgata ja näha seost iseenda ja maailma tervise vahel. Kaks üska. Üks, milles naine kasvatab lapse, kus saavad küpseks ideed ja kust tuleb tõeline eneseteadvus ja vägi. Teine, kus elab terve inimkond.

Mis on su sisemine tarkus?

«Üsajooga võimaldab naisel leida ühenduse oma loomuomase sisemise tarkuse ja elujõuga. Ja teadupärast võib kohtumine iseendaga olla üllatav, tervendav ja igas mõttes elavdav. Võib öelda, et üsajooga praktiseerimisel on üks eeldus. Naine peab austama ja omaks võtma iseenda sisemise tarkuse, oma vere tarkuse. Naise üsk on universumi peegeldus ja ühenduses kosmilise energiaga. Naine võiks õppida usaldama oma üska kui naiseliku intuitsiooni, loovuse ja kõiksusega ühenduses olemise allikat. See ei pruugi esimesel hetkel olla lihtne, kuid tarkus, mis ühel päeval avaneb, on võimas,» räägib joogaõpetaja.

Topeltenergia