Naised paljastavad kõige veidramad asjad, mille järele neil raseduse ajal on isutanud

Kõlab väga veidralt, kuid ühel teisel naisel jällegi isutas ei millegi muu kui õhupallide järele! «Mul ei ole iial sellist isu olnud ja see oligi põhjus, miks otsustasin rasedustesti teha,» kirjutas too naine.

Kolmas naine tõdes, et tema tahtis raseduse ajal vannivahu sisse kastetud pesukäsna süüa. Küll see lapseootus on ikka veider aeg, või mis? Tegelikult isegi ohtlik aeg, sest pole just eriti ohutu, kui sul on tugev tung juua pesupehmendajat, pesugeeli ja teisi puhastusvahendeid. Jah, ka seda tahtis üks järjekordne rase teha.