Kuidas saada veatu nahk varandust raiskamata?

Jaapanist, kus täiuslik nahk on kõige A ja O, tuleb hetke kuumim trend ja selleks on nahapaast.

Keha paastukuur ajutise toidust loobumisega peaks viima kehast mürgid välja ja andma vastutasuks uut energiat. Sama lugu on ka nahapaastuga. Selle detox-kuuri käigus tuleb loobuda vähemalt nädalaks (ideaalis kaheks või kolmeks) kõigist hooldus- ja meigitoodetest. Sa puhastad nägu hommikul ja õhtul vaid sooja veega ja kui tundub, et ilma kreemita on nahk liiga kuiv, siis tuleb rohkem vett juua, et nahka loomulikul teel niisutada.