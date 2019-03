Töötingimused Tallinna telegraafiametis olid raskemad kui Tartus. Palju tuli saata telegramme rindele ja aidata kirjaoskamatuid blankettide täitmisel. Kui 1917. aasta veebruaris saabus kontorisse teade, et keiser on kukutatud, siis mõjus see nii rabavalt, et Marta tööd sinnapaika jättes telegraafist välja jooksis üles neljandale korrusele oma vanematele rõõmuteadet kuulutama. Seal puhkes kohe hõiskamine.