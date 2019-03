Üllatav viis, kuidas sina saad aidata oma emal kauem elada

Uuringud näitavad, et kui sa veedad oma emaga kvaliteetaega, siis see aitab tal kauem elada. California ülikoolis läbiviidud uuringus võeti vaatluse alla 1600 üle 60 aasta vanust inimest (keskmine uuringus osalejate vanus oli 71).

Ligi neljandik neist osalejatest, kes tunnistasid, et kannatavad üksilduse all, surid kuue aasta jooksul. Samal ajal kui oma perekonnaga lähedastes suhetes olevatest emadest suri sama aja jooksul vaid 14 protsenti. Neid tulemusi toetavad ka varasemad uuringud, mis näitavad, et üksindus on sama surmav kui suitsetamine või rasvumine.