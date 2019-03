Kuidas pärast lahkuminekut enesekindlus taastada?

The Everygirl annab nõu, kuidas pärast lahkuminekut vaikselt enesekindlust taastada.

1. Luba endal möödunud suhet leinata

Lahkuminekutest taastumine ei muutu kunagi kergemaks, sest iga situatsioon on erinev. Oluline on, et sa ei arvaks, nagu oleksid ebaõnnestunud, sest suhe ei toiminud. Iga inimene, kes sinu ellu siseneb, teeb seda põhjusega. Võib-olla oli tema ülesanne sind õpetada. Romantilised suhted aitavad meil ennast tundma õppida. Kui lubad endal möödunud suhet leinata, annad endale võimaluse olla haavatav ja praeguses hetkes kohal, mis aitab sul pikas plaanis edasi liikuda.

2. Anna endale aega paranemiseks ja mõistmiseks

On inimesi, kes hüppavad ühest suhtest teise. Kuigi see ei pruugi tingimata halb asi olla, on parem võtta enda jaoks aega ja pühenduda enda eest hoolitsemisele. Luba endale mullivanni nautimist, mine kinno seda filmi vaatama, mida oled juba kaua oodanud ja värskenda oma korterit. Lihtsalt sellepärast, et suhe ei läinud nii, nagu sa lootsid, ei et peaks sa oma heaolu osas alla andma.

3. Veeda aega pere ja sõpradega

Tugisüsteemi olemasolu aitab sul lahkuminekust taastuda ja enesekindlust kasvatada. Sõbrad ja perekond on inimesed, kes pakuvad sulle õlga, mille najal nutta ja ennast tühjaks rääkida. Luba sõpradel ka ennast kodust välja viia, et üheskoos midagi lõbusat teha, mis aitab mõtteid mujale viia.

4. Riietu nii, nagu soovid ennast tunda

Isegi, kui tahad sisimas veeta kogu oma aja diivanil pleedi sees, teeb head, kui teeskled, et tunned ennast paremini. Lihtne moodus oma enesekindluse taastamiseks on panna selga riided, milles ennast hästi tunned. Võta aega, et valida välja komplekt, mis sul tuju heaks teeb, proovi uut soengut või katseta meigiga. Enesekindluse taastamine käib väikeste sammude kaupa.

5. Korrasta oma mõtteid

Elades läbi lahkuminekut, on lihtne langeda negatiivsete mõtete lõksu. Võid hakata kahtlema oma väärtuses. Negatiivsetele mõtetele keskendumise asemel proovi oma mõtteid kontrollida. Kirjuta iga päev üles mõned asjad, mida sa enda juures armastad. See võib esialgu tunduda tobe, kuid seda päev-päevalt tehes märkad, et see toimib.

6. Ole enda vastu lahke