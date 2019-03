Kuidas taastada suhtes usaldus?

Kahetsus on algus, kuid siiras vabandus on esimene samm. Mitte ainult ei piisa vabandamisest, aga pettev osapool peaks proaktiivselt tegema samme selleks, et kaaslane teda taas usaldama õpiks. See võib võtta aega ja kannatust. Ta peab end tõestama taas usaldusväärsena.