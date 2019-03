GALERII! Kirill Safonovi suurejooneline, värvikas ja optikaga flirtiv mood.

Rõõm on tõdeda, et käekirjalt küpseks saanud Kirillis on tänaseni alles tema hulljulgus ja lai joon! Ideedel on ulatust, tiivad kannavad, vormid on campilikult võimendatud ning stilistika viskab vaatajale kinda. Tervik on siiski kantav, isegi rafineeritud, samas sekundiga meele jääv ja selgelt kõigest muust eristuv.