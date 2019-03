Ammuta energiat köögi tervisekuningast

Seller on tänapäeva kangelane. See alandab vererõhku ning lõõgastab lihaseid arterite ümber. Lisaks on selleril diureetiline toime, mis tähendab, et seller aitab vabaneda liigsest vedelikust, mida keha hoiab. Küll aga ei tasu jääda vaid mahla juurde. Sellerist mahla tehes, võtame sellelt ära seedesüsteemile kasulikud kiudained, kirjutab TheSun.