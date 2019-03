10 ebaromantilist märki, et su kaaslane võib olla «see õige»

The Everygirl jagab 10 täiesti ebaromantilist märki, et su kaaslane võib sinu jaoks olla «see õige».

1. Te ei pea vastastikust huvi teesklema

On loomulik, et teil on partneriga mitmeid erinevaid huvisid. Tegelikkus on see, et teil peakski olema, muidu oleks teil koos lihtsalt igav. Sa ei pruugi alati kaaslase hobidest vaimustuses olla, aga sa tahad neist rohkem teada, sest need on su teise poole jaoks tähtsad ja nii ka sinu jaoks olulised. Samuti ei pea sa muretsema sellepärast, et räägid asjadest, mis su partnerit ei huvita - ta tahab armastada kõike, mida sinagi armastad.

2. Argipäevategevused on üpris lõbusad

Toidupoes käimine ja kodu koristamine on argipäevased tegevused, millega pistame rinda kuni elu lõpuni. Üheskoos tunduvad need tegevused aga hoopis toredamad ja nauditavamad. Su kaaslase juures on see miski, mis aitab igava tegevuse lõbusaks muuta ja keskpärase tegevuse põnevaks.

3. Sa võid iga kell abi paluda

Pole oluline, kas soovid, et kaaslane sulle lennujaama vastu tuleks, dušinurga äravoolu aitaks puhastada või aitaks sul probleeme teisest perspektiivist näha, sa ei pea abi palumist kunagi analüüsima, vaid saad seda lihtsalt teha. Sa usaldad oma partneri arvamust, kuulad tema nõu ja tead, et ta tahab sulle parimat.

4. Sa võid jagada oma negatiivseid emotsioone muretsemata, kuidas kaaslane reageerib

Sa võid olla kohutavalt halvas tujus, aga sa ei pea muretsema, mida su kaaslane sinust arvab, või kas ta tahab sinu läheduses olla. Sa tead, et ta toetab sind hoolimata kõigest. Sa võid temaga aus olla, sest te mõlemad teate, et teie mured on ühised.

5. Teil mõlemal on oma hobid

Pole oluline, millega täpselt on tegemist, aga te mõlemad toetate üksteise huvisid ja üksinda olemise aega. Eraldi veedetud aeg ei muuda teid ebakindlaks, sest te teate, et olete üksteisele toeks. Lisaks oled sa elevil ja tahad kaaslasega jagada kõike põnevat, mida kogesid.

6. Ta küsib iga päev, kuidas su päev möödus

Sa tead, et oled leidnud hea inimese, kui õhtul koju jõudes kaaslane sinu käest uurib, kuidas su päev möödus ja vastust ka tõepoolest kuulda tahab.

7. Te saate vabalt rahast rääkida

Raha ei ole kerge teema, millest rääkida, aga kui te saate rahaasju vabalt arutada, tähendab see, et usaldate üksteist. Kuigi see pole just kuigi seksikas teema, siis üksteise rahaliste eesmärkidega nõustumine ja kulutamisharjumuste aktsepteerimine on hea suhte üheks aluseks.

8. Ta kutsub sind korrale, kui on tarvis

«See õige» on inimene, kes on täielikult pühendunud sellele, et saaksid oma elu elada parimal võimalikul viisil. Ühtlasi tähendab see ka, et ta hoolitseb sinu eest ja kutsub sind korrale, kui endale liiga kipud tegema. Ta on sinuga aus, sest tahab sulle parimat, mitte sellepärast, et sind maha teha. Ta seisab su kõrval, julgustab sind ja toetab, kui koged raskeid aegu.

9. Kohtingud väljas on toredad, aga kõige parem on koos kodus olla

Loomulikult on lõbus ennast sättida ja koos väljas käia. Kui aga päris aus olla, pole midagi paremat, kui «selle õigega» kodus veini juua, lauamängu mängida ja maailmaasju arutada.

10. Kui midagi on halvasti, on tema kohalolu oluline