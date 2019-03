Need 10 punkti aitavad sul edukalt toitumisharjumusi muuta

Kõige tähtsam punkt toitumise ümberkujundamises ja liikumises on mitmekesisus. Katseta retsepte selliste koostisainetega, mida sa pole veel kunagi maitsnud, ja külasta kõikvõimalikke kursusi, mille puhul oled heal juhul vaid nimesid kuulnud, näiteks zumba või aqua-fit.

Väidetavalt suudab see, kes sööb neli nädalat kümne-punkti-plaani järgi, ka oma geene püsivalt ümber programmeerida.

Kümme tähtsaimat trikki, kuidas toitumist ümber kujundada:

1. Ainult tervislikud snäkid

Kas sa võtad paremini alla kolme või viie söögikorraga, on rohkem päevarütmi küsimus. Tähtis on, et söögikordade vahele jääks neli paastutundi. Lubatud on sel ajal vaid tükk puuvilja, toortoit, üks keedetud muna, 100 g lahjat kohupiima või viil sinki.

2. Proovi iga nädal uut toiduainet

Hirsihelbed või amarant müslis? Proovi ja saad teada! Osta iga nädal vähemalt mõnda endale tundmatut õli, puu-, juur-, tera- või kaunvilja.

3. Iga päev üks smuuti

Smuuti on suurepärane janukustutaja, mida lisaks veele juua. Vaja on vaid 250 g värsket puuvilja ja vastavalt maitsele ürte, salatit või sellerit. Pane need koos jääkuubikute või veega mikserisse ja ongi valmis!

4. Pool toidust olgu toortoit

Suvel on see päris lihtne, tee salat või gazpacho. Porgandi- ja õunasalat oleks õhtusöögi juures igati arukas valik. Ka värskeltpressitud köögiviljamahlu loetakse toortoitudeks.

5. Kaks portsjonit tervislikke süsivesikuid päevas

Kõik tärkliserohked toiduained ei lähe kiirelt verre. Mõned hoiavad kõhu mõnusasti viis tundi täis ja mõjuvad ka nahatoonusele hästi. Olgu nimetatud täisteraleib, looduslik riis, läätsed ja täisteranuudlid. Loobu maiustustest, kookidest, küpsistest, limonaadist ja valgest jahust.

6. Kui alkohol, siis üks väike klaas — ja mõnuga!

Alkoholivaba õlu või veini-vee-segu on üsna kehasõbralik värskendus, niikaua kuni piirdud ühe-kahe klaasiga.

7. Valguvajaduse loomulik katmine

Liha, piimatooted ja munad on tähtsad valguallikad, aga koormavad ka keha. Kala ja taimseid valguallikaid (kikerherned, tofu, läätsed) on kergem seedida ning nad on paremad ka nahale, sidekoele ja liigestele.

8. Üks paastupäev nädalas

Nälgides vananeme aeglasemalt, kuna meie keha kaitseb meid oletatava näljahäda eest ja lülitab end säästurežiimile. Asi seegi, kui üheks päevaks suhkrust loobud.

9. Südamele tervislikud toiduained

Mida looduslähedasem toiduaine, seda parem südamele. Välja arvatud rasvarohke punane liha. Valmistoodetest ja poolfabrikaatidest peaks üldse loobuma, kuna paljud neist sisaldavad transrasvu ja liigselt soola ning suhkrut.

10. Mitte liiga vähe süüa

Tühi kõht saadab pidevalt näljasignaale. Paar tundi pole probleem, kuid hiljemalt paari päeva pärast annab keha söögiatakkidega vastulöögi. Söö parem veerohkeid köögi- ja puuvilju.