19. sajandi seksuaalkasvatus: kondoom on mõttetu, fertiilsust ravib flanell, libiidot tõsta pipraga

Viktoriaanliku aja kohta on liikvel palju müüte, üks levinumaid on see, et 19. sajandi inimesed olid seksuaalses mõttes väga piiratud. Tegelikult oli asi hoopis vastupidine: seksi peeti au sees, usuti, et lapsi saab eostada vaid siis, kui ka naine orgasmi saab ning et mida õnnelikum ja rahuldustpakkuvam seks, seda ilusamad hiljem lapsed ka välja näevad.